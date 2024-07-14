Станчина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станчина Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Станчин Яков
Рождение ребёнка
06.06.1928
Сын: Станчин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Станчин Яков
Село Чумаево, Пензенская область
Смерть
Неизвестно