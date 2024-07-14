Станчина Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Станчина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станчина Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Станчин Яков

Рождение ребёнка
06.06.1928

Сын: Станчин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Станчин Яков

Село Чумаево, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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