Гатаулла
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения21.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1886
Отец: Хамидулла Сабитов
Мать: Махубзямал Тимиргалеева
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Камаря
Мать ребёнка: Бибивасыма Замалетдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибивасыма Замалетдинова
Смерть
Неизвестно