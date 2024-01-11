Бикбабов Хамидулла
Место рожденияд.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Муксимов Бикбав
Мать: Салибьба 3 Жена
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Хамидуллин Насыбулла
Мать ребёнка: Хубейба
д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно