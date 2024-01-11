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Бикбабов Хамидулла

Место рождения

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Муксимов Бикбав

Мать: Салибьба 3 Жена

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хамидуллин Насыбулла

Мать ребёнка: Хубейба

д.Верхний Наратбаш Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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