Анварова (Пахомова) Валерия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979
Бракосочетание
04.01.2002
Рождение ребёнка
11.07.2003
Дочь: Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Петрович
Рождение ребёнка
30.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Петрович
Развод
2015
Рождение ребёнка
06.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анваров Расул Радикович
Бракосочетание
26.?.2017
Развод
31.05.2022