Анварова (Пахомова) Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анварова (Пахомова) Валерия Евгеньевна

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

21.05.1979

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1979 г.р.
1991 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979

Отец: Пахомов Евгений Васильевич

Мать: Пахомова Елена Валерьевна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
04.01.2002

Муж: Гордиенко Владимир Петрович

Рождение ребёнка
11.07.2003

Дочь: Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Петрович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Петрович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Развод
2015

Муж: Гордиенко Владимир Петрович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
06.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анваров Расул Радикович

Бракосочетание
26.?.2017

Муж: Анваров Расул Радикович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Развод
31.05.2022

Муж: Анваров Расул Радикович

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