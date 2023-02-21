Grinberg Menikha
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1867
Сын: Grinberg Abram
Отец ребёнка: Grinberg Itsek Shmul
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
До ?.04.1869
Сын: Grinberg Velvel
Отец ребёнка: Grinberg Itsek Shmul
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Grinberg Itsek Shmul