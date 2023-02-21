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Grinberg Menikha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

1867 г.р.
До 1869 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1867

Сын: Grinberg Abram

Отец ребёнка: Grinberg Itsek Shmul

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
До ?.04.1869

Сын: Grinberg Velvel

Отец ребёнка: Grinberg Itsek Shmul

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grinberg Itsek Shmul

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