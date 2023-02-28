Коптяева (Мартьянова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева (Мартьянова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1972

Отец: Мартьянов Александр

Мать: Мартьянова Нина Александровна

Рождение ребёнка
09.05.1996

Дочь: Серова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Коптяев Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
30.10.2010

Дочь: Коптяева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Коптяев Сергей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптяев Сергей Леонидович

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