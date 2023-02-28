Коптяева (Мартьянова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1972
Отец: Мартьянов Александр
Рождение ребёнка
09.05.1996
Дочь: Серова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Коптяев Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
30.10.2010
Дочь: Коптяева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Коптяев Сергей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно