Давыдов Тимофей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Тимофей Михайлов

Давыдов Тимофей Михайлов

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Давыдов Михаил Антипов

Мать: Марья Анофриева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гримагина Марья Тимофеева

Мать ребёнка: Давыдова Евгения Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Давыдова Евгения Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
6
Рождение ребёнка
28.05.1867

Сын: Давыдов Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Давыдова Екатерина Харитонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Екатерина Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евгения Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close