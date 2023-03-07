Давыдов Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Давыдов Михаил Антипов
Мать: Марья Анофриева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гримагина Марья Тимофеева
Мать ребёнка: Давыдова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Давыдова Евгения Иванова
Место жительства
1858
6
Рождение ребёнка
28.05.1867
Мать ребёнка: Давыдова Екатерина Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно