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Воробьев Николай

Место рождения

Россия, Рязанская губерния, деревня Львовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Рязанская губерния, деревня Львовка
Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Потюпкина Мария

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Россия, Рязанская губерния, деревня Львовка
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Воробьев Алексей

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Воробьев Сергей

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
1927

Сын: Воробьев Александр

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потюпкина Пелагея

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полункова Пелагея

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Ксения

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Просковья

Смерть
Неизвестно
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