Воробьев Николай
Место рожденияРоссия, Рязанская губерния, деревня Львовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Рязанская губерния, деревня Львовка
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Потюпкина Мария
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Россия, Рязанская губерния, деревня Львовка
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Воробьев Алексей
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воробьев Сергей
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
1927
Сын: Воробьев Александр
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
СССР, Рязанская область, Горловский район, деревня Львовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потюпкина Пелагея
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полункова Пелагея
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Ксения
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Просковья
Смерть
Неизвестно