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Морозов Василий Степанович

Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

Между 1858 и 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1918

Отец: Морозов Степан Нилович

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1923

Дочь: Лампига Анна Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешерикова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смертива Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ольга Анисемовна

Смерть
Неизвестно
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