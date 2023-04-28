Морозов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1858 и 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1918
Отец: Морозов Степан Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1923
Дочь: Лампига Анна Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешерикова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смертива Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Анисемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно