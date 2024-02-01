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Серченя Андрей Юрьевич
Серченя Андрей Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1982
Пол
Мужской
Отец
Серченя Юрий Николаевич
1959 г.р.
Мать
Серченя (Тармаева) Татьяна Алексеевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1982
Отец:
Серченя Юрий Николаевич
Мать:
Серченя Татьяна Алексеевна
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