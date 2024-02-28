(Гуськова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.09.1899
Дата смерти21.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899
Отец: Гуськов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1939
Сын: Виноградов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович
Смерть
21.05.1990