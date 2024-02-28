(Гуськова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуськова) Анна Федоровна

Место рождения

Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.09.1899

Дата смерти

21.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899

Отец: Гуськов Федор

Мать: не указана

Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.03.1939

Сын: Виноградов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович

Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Александрович

Смерть
21.05.1990
Турово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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