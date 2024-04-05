Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Krajewski Wincenty
Рождение ребёнка
21.05.1909
Дочь: (Krajewska) Julia
Отец ребёнка: Krajewski Wincenty
Łomża akt 276/1909
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: (Krajewska) Janina
Отец ребёнка: Krajewski Wincenty
Łomża akt 181/1912
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Krajewski Franciszek
Отец ребёнка: Krajewski Wincenty
Łomża akt 52/1914
Смерть
Неизвестно