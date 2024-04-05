Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Krajewska (Grochowska) Helena Marcelina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Grochowski Józef

Мать: Grochowska (Moczydłowska) Julianna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krajewski Wincenty

Рождение ребёнка
21.05.1909

Дочь: (Krajewska) Julia

Отец ребёнка: Krajewski Wincenty

Łomża akt 276/1909
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: (Krajewska) Janina

Отец ребёнка: Krajewski Wincenty

Łomża akt 181/1912
Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Krajewski Franciszek

Отец ребёнка: Krajewski Wincenty

Łomża akt 52/1914
Смерть
Неизвестно

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