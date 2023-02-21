Мавра Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1754
Муж: Александр Самуилов
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 28.04.1754 Деревни Речек крестьянина Самуила Патрикеева сын отрок Александр той же вотчины деревни Кучелей крестьянкой Фёдоровой дочерью Павлова девкой Маврой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно