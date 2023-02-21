Мавра Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Фёдорова

Мавра Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1754

Муж: Александр Самуилов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 28.04.1754 Деревни Речек крестьянина Самуила Патрикеева сын отрок Александр той же вотчины деревни Кучелей крестьянкой Фёдоровой дочерью Павлова девкой Маврой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Кучели, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close