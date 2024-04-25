Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Иван Ларионов

Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мурзин Дмитрий Ларионов

Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мурзин Кирила Ларионов

Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мурзин Федосей Ларионов

Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурзин Степан Ларионов

Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев

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