Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мурзин Иван Ларионов
Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Мурзин Ларион Матвеев