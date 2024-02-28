Усов Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959
Отец: Усов Петр
Мать: Усова Прасковья
Рождение ребёнка
01.09.1982 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкарманкова Наталья Владимировна
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.06.1997
Мать ребёнка: Шкарманкова Наталья Владимировна