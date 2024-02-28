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Усов Анатолий Петрович

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1959

Отец: Усов Петр

Мать: Усова Прасковья

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.09.1982 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкарманкова Наталья Владимировна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.06.1997

Сын: Усов Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: Шкарманкова Наталья Владимировна

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