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Ярошенко Анатолий Михайлович

Место рождения

Ряшки, Чернігівська область

Дата рождения

16.06.1946

Дата смерти

04.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946

Отец: Ярошенко Михаил

Мать: Ярошенко (Веремиенко) Варвара Алексеевна

Ряшки, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2015

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