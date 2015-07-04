Ярошенко Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.06.1946
Дата смерти04.07.2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946
Бракосочетание
04.11.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2015