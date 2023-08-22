Калинин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Андрей

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Федорова Людмила

Мать ребёнка: Калинина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Андрей

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басманов Павел

Мать ребёнка: Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Калинина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна

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