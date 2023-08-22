Калинин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Андрей
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Федорова Людмила
Мать ребёнка: Калинина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Андрей
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басманов Павел
Мать ребёнка: Нина
Развод
Неизвестно
Жена: Калинина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна