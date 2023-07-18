Столярова Ефросинья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Тимофеевич Андрей Ефимович/Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1869
Сын: Тимофеевич Антон Ефимович/Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Петрович
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно