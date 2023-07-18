Столярова Ефросинья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Ефросинья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тимофеевич Андрей Ефимович/Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1869

Сын: Тимофеевич Антон Ефимович/Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Петрович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно
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