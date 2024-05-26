Кутейников Михаил Варламович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Кутейников Варлам Климович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутейников Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кутейников Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно