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Кутейников Михаил Варламович

Место рождения

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кутейников Варлам Климович

Мать: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутейников Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кутейников Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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