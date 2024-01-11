Евсеева (Лылова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Лылова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Лылов Иван Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1856

Муж: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1856

Сын: Евсеев Дмитрий

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1858

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1860

Дочь: Федосова Феврония Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1862

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1867

Дочь: Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1869

Дочь: Быкова Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Суслина Анисия Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Каменева Матрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Евсеев Трофим

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.06.1897
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от ломоты
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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