Матвеева-Кошелева-Рудакова Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева-Кошелева-Рудакова Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1938

Дата смерти

16.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938

Отец: Кошелев Александр

Мать: Кошелева Александра

Рождение ребёнка
17.08.1958

Сын: Матвеев Игорь Геннадиевич

Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович

Рождение ребёнка
16.01.1961

Дочь: Самченко-Матвеева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович

Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Кугаевских-Матвеева Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович

Смерть
16.10.2012
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