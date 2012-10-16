Матвеева-Кошелева-Рудакова Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1938
Дата смерти16.10.2012
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938
Отец: Кошелев Александр
Мать: Кошелева Александра
Рождение ребёнка
17.08.1958
Сын: Матвеев Игорь Геннадиевич
Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович
Рождение ребёнка
16.01.1961
Дочь: Самченко-Матвеева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Кугаевских-Матвеева Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Матвеев Геннадий Лукич-Лукианович
Смерть
16.10.2012