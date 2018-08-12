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Осипова Вероника Максимовна
Осипова Вероника Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.2018
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Осипова Валерия Дмитриевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2018
Отец: не указан
Мать:
Осипова Валерия Дмитриевна
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