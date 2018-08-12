Осипова Вероника Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Вероника Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2018

Отец: не указан

Мать: Осипова Валерия Дмитриевна