Изюрова Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюрова Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Столярова-Шулинина Таисья Антоновна

Отец ребёнка: Изюров Антон Николаевич

д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюров Антон Николаевич

д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Смерть
Неизвестно