Изюрова Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Столярова-Шулинина Таисья Антоновна
Отец ребёнка: Изюров Антон Николаевич
д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
д.Гаврилова, Талицкого района, Свердловской области
Смерть
Неизвестно