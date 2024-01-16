Колосова (Колосова) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Колосова) Анна Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Колосов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Колосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Колосов Степан Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Ефимович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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