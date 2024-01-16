Колосова (Колосова) Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Колосов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Отец ребёнка: Колосов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно