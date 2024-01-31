Куприянова Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ефимия Киприяновна
Отец ребёнка: Куприянов Киприян
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Куприянов Антон Киприянович
Отец ребёнка: Куприянов Киприян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприянов Дмитрий Киприянович
Отец ребёнка: Куприянов Киприян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куприянов Киприян
Смерть
Неизвестно