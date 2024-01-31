Куприянова Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянова Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ефимия Киприяновна

Отец ребёнка: Куприянов Киприян

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Куприянов Антон Киприянович

Отец ребёнка: Куприянов Киприян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприянов Дмитрий Киприянович

Отец ребёнка: Куприянов Киприян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куприянов Киприян

Смерть
Неизвестно
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