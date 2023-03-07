Барановский Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Петр Дмитриевич

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Место рождения

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.02.1892

Дата смерти

12.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуйское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1933 по 1936
Кемеровская область
Место жительства
С 1936
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.07.1984
Москва, город федерального значения Москва
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