Барановский Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1892
Дата смерти12.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1936
Кемеровская область
Место жительства
С 1936
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1938
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1984