Приходько Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти17.12.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Рождение ребёнка
30.11.1963
Сын: Приходько Антон Владимирович
Мать ребёнка: Рождественская Нина Антоновна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1973
Дочь: Приходько Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Рождественская Нина Антоновна
Смерть
17.12.2001