Приходько Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

17.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Лейн Александр Самойлович

Мать: Приходько Нонна Николаевна

Рождение ребёнка
30.11.1963

Сын: Приходько Антон Владимирович

Мать ребёнка: Рождественская Нина Антоновна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1973

Дочь: Приходько Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Рождественская Нина Антоновна

Смерть
17.12.2001
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