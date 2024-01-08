Меньшиков Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Яков Иванович
Мать: Меньшикова Мелания
Рождение ребёнка
16.05.1906
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Меньшикова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно