Зайцевский Аким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевский Аким Яковлевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцевский Яков

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ланина Елена Акимовна

Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцевский Михаил Акимович

Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцевский Николай Акимович

Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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