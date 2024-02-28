Зайцевский Аким Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцевский Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ланина Елена Акимовна
Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцевский Михаил Акимович
Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцевский Николай Акимович
Мать ребёнка: Зайцевская Жена Акима
Смерть
Неизвестно