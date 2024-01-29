Михайло Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайло Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Черкашина Ксения/Аксинья Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Григорьева

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Григорьева

Смерть
Неизвестно
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