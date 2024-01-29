Михайло Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Черкашина Ксения/Аксинья Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Григорьева
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Григорьева
Смерть
Неизвестно