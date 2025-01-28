Кирьякова (Чеснок) Мария Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирьякова (Чеснок) Мария Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.10.1758

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Чеснок (Искра) Елена Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьяков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
08.11.1738

Сын: Кирьяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Лесницкая (Кириакова) Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович

Рождение ребёнка
23.06.1742

Дочь: Горковская (Кириакова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович

Смерть
11.10.1758
Opishnya, Zin\'kivs\'kyi district, Poltavs\'ka oblast, Ukraine

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