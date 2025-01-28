Кирьякова (Чеснок) Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.10.1758
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1738
Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Лесницкая (Кириакова) Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович
Рождение ребёнка
23.06.1742
Дочь: Горковская (Кириакова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Кирьяков Иван Кириллович
Смерть
11.10.1758
Opishnya, Zin\'kivs\'kyi district, Poltavs\'ka oblast, Ukraine