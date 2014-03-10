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Шустова Алиса Алексеевна
Шустова Алиса Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.2014
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шустова (Григорьева) Анастасия Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2014
Отец: не указан
Мать:
Шустова Анастасия Сергеевна
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