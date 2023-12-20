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(Рябчинская) Домникия Митрофанова
(Рябчинская) Домникия Митрофанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1887
Пол
Женский
Отец
Рябчинский Митрофан Иоаннов
Около 1857 г.р.
Мать
Рябчинская Акилина Иоаннова
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1887
Отец:
Рябчинский Митрофан Иоаннов
Мать:
Рябчинская Акилина Иоаннова
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