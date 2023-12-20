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(Рябчинская) Домникия Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1887

Отец: Рябчинский Митрофан Иоаннов

Мать: Рябчинская Акилина Иоаннова

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