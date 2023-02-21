Миниярова Гульямал Мавлияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миниярова Гульямал Мавлияровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1943 г.р.
1947 г.р.
1950 г.р.
1953 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Минияров Мавлияр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1943

Сын: Зуфар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рамиля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Гульшат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ульфат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Сын: Гамиль

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1999
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