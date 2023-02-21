Миниярова Гульямал Мавлияровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Минияров Мавлияр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1943
Сын: Зуфар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рамиля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Гульшат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ульфат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гамиль
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1999