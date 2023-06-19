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Шашков Андреян

Место рождения

Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Между 1870 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шашков Александр Андриянович

Мать ребёнка: не указана

Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
По воспоминаниям на Алтае было имение семьи, но где конкретно мнение у родных расходится. После дети смогли подать на реабилитацию репрессированных и получили выплату
Смерть
Неизвестно