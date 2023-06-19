Шашков Андреян
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шашков Александр Андриянович
Мать ребёнка: не указана
По воспоминаниям на Алтае было имение семьи, но где конкретно мнение у родных расходится. После дети смогли подать на реабилитацию репрессированных и получили выплату
Смерть
Неизвестно