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Зимин Иван

Место рождения

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Зимин Гавриил

Мать: Екатерина

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
10.11.1882

Жена: Зимина Елизавета

Печенегово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зимин Михаил

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1890

Сын: Зимин Константин

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Зимин Михаил

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1894

Сын: Зимин Павел

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Зимин Михаил

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Рождение ребёнка
16.05.1899

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Зимин Константин

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Зимин Павел

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Зимин Павел

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1903

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зимина Елизавета

Игнатово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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