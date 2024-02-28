Зимин Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Зимин Гавриил
Мать: Екатерина
Бракосочетание
10.11.1882
Жена: Зимина Елизавета
Печенегово, Арменская волость, Нерехтский уезд
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
07.08.1890
Сын: Зимин Константин
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
01.11.1892
Рождение ребёнка
02.06.1894
Рождение ребёнка
19.09.1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
18.12.1897
Рождение ребёнка
16.05.1899
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Зимин Константин
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
26.06.1901
Рождение ребёнка
25.05.1902
Рождение ребёнка
31.07.1903
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Рождение ребёнка
26.08.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зимина Елизавета
Смерть
Неизвестно