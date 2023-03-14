(Квашнина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квашнин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Парамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Парамонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Александр