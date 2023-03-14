(Квашнина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квашнина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квашнин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Парамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Парамонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Александр

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