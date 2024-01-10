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Klint (Klint) Lena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Klint Jüri

Мать: Klint Liso

Смерть
1860
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