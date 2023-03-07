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Григорьева (Копылова) Елизавета Владимировна
Григорьева (Копылова) Елизавета Владимировна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
03.10.1988
Пол
Женский
Отец
Чегодаев Владимир Андреевич
1955 г.р.
Мать
Чегодаева (Копылова) Нина Ивановна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1988
Отец:
Чегодаев Владимир Андреевич
Мать:
Чегодаева Нина Ивановна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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