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Кутырев Сидор Сафронович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кутырев Сафрон Панкратьевич

Мать: Кутырева Татьяна Михайловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Мирон Сидорович

Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Василий Сидорович

Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кутырев Василий Сидорович

Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Матрена Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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