Кутырев Сидор Сафронович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кутырев Василий Сидорович
Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кутырев Василий Сидорович
Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кутырева Матрена Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно