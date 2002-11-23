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Сотников Роман Андреевич
Сотников Роман Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.2002
Пол
Мужской
Отец
Сотников Андрей
Мать
Карелина Юлия Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2002
Отец:
Сотников Андрей
Мать:
Карелина Юлия Александровна
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