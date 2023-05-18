Климов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Климов Николай

Мать: Климова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно