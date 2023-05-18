Климов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Отец: Климов Николай
Мать: Климова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно