Корабельникова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
гр примерно как ровесница мужа
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
15.06.1869 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.68об-69 родился Иван родители: Иван Акимович Филатов/ Елизавета Поликарповна восприемники: Приходской священник и Матвея Пантелеевича Корабельникова жена Мария Фёдоровна
Восприемник
06.09.1869 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.74об-75 родилась Анна у Аксёнова Е.Ф/ Ф.В. восприемники: Фёдор Кузьмич Сонин и Матвея Пантелеевича Корабельникова жена Мария Фёдоровна
Восприемник
15.12.1870 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.96об-97 родилась Анисья у Аксёнова
Восприемник
05.11.1871
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.59об-60 родилась Матрёна у Аксенова
Восприемник
16.03.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.284об-285 родился Алексей у Михаил Ионович Аксёнов восприемники: Иванов и кр. Матвея (Пантелеймоновича) Корабельникова жена Мария Фёдоровна
Восприемник
13.10.1882 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.208об-209 родилась Анастасия у Я.А.Савенкова восприемники: И.А.Аксёнов и Матвея Пантелеевича Корабельникова жена Мария Фёдоровна
Восприемник
20.03.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.262об-263 родился Василий у Я.П.Филатова восприемники: Д.К.Иноземцев и Матвея Пантелеевича Корабельникова жена Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно