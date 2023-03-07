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Фрыгин Иван Федотович

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

14.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
14.11.1905 ст.
Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
От припадка.
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