Коновалова (Соловьёва) Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Соловьёва) Зиновия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Сидорова Римма Магновна

Отец ребёнка: Коновалов Магн Нестерович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Бабаева Лидия Магновна

Отец ребёнка: Коновалов Магн Нестерович

Бракосочетание
2011

Муж: Коновалов Магн Нестерович

Смерть
Неизвестно
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