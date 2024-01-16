Коновалова (Соловьёва) Зиновия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Сидорова Римма Магновна
Отец ребёнка: Коновалов Магн Нестерович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Бабаева Лидия Магновна
Отец ребёнка: Коновалов Магн Нестерович
Бракосочетание
2011
Смерть
Неизвестно