Гребенюк Елизавета Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1936
Сын: Гребенюк Григорий Назарович
Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охрименко Леонид Романович
Отец ребёнка: Охрименко Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Романовна
Отец ребёнка: Охрименко Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охрименко Роман Романович
Отец ребёнка: Охрименко Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охрименко Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенюк Сергей Назарович
Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Назаровна
Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно