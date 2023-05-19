Гребенюк Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Елизавета Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1936

Сын: Гребенюк Григорий Назарович

Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, село Лозовое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охрименко Леонид Романович

Отец ребёнка: Охрименко Роман

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Романовна

Отец ребёнка: Охрименко Роман

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охрименко Роман Романович

Отец ребёнка: Охрименко Роман

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенюк Сергей Назарович

Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Назаровна

Отец ребёнка: Гребенюк Назарий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Назарий Михайлович

Смерть
Неизвестно