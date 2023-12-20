Старовойтов Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Старовойтов Степан
Мать ребёнка: не указана
Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно