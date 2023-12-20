Старовойтов Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1916 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Старовойтова Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Старовойтов Степан

Мать ребёнка: не указана

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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