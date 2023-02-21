Рогачева (Алексеева) Мария Матвеевна
Место рожденияХутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рождения1903
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Анна Никитична
Отец ребёнка: Рогачев Никита Алексеевич
Хутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Севастьянова Александра Никитична
Отец ребёнка: Рогачев Никита Алексеевич
Хутор Кашулин
Место жительства
До 1939
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939
Хутор Кашулин, Раковский район, Сталинградская область