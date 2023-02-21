Рогачева (Алексеева) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Алексеева) Мария Матвеевна

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Место рождения

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

1903

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Алексеев Матвей Алексеевич

Мать: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Анна Никитична

Отец ребёнка: Рогачев Никита Алексеевич

Хутор Кашулин,Раздорский юрт,Усть-Медведицкий округ,Войска Донского
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Севастьянова Александра Никитична

Отец ребёнка: Рогачев Никита Алексеевич

Хутор Кашулин
Место жительства
До 1939
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачев Никита Алексеевич

Смерть
1939
Хутор Кашулин, Раковский район, Сталинградская область
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