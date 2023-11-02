Лихобабина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихобабина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобабина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихобабин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобабина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихобабин Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно
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