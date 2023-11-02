Лихобабина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобабина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихобабин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобабина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Лихобабин Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно