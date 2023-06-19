Ксенофонтов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонтов Трофим

Ксенофонтов Трофим

Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Трофимов Антон

Мать ребёнка: Варламова Стефанида

Бракосочетание
28.01.1863 ст.

Жена: Варламова Стефанида

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак
Рождение ребёнка
20.08.1865

Дочь: Трофимова Наталья

Мать ребёнка: Варламова Стефанида

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Трофимов Алексей

Мать ребёнка: Варламова Стефанида

Смерть
Неизвестно