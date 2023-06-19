Ксенофонтов Трофим
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Трофимов Антон
Мать ребёнка: Варламова Стефанида
Бракосочетание
28.01.1863 ст.
Жена: Варламова Стефанида
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак
Рождение ребёнка
20.08.1865
Дочь: Трофимова Наталья
Мать ребёнка: Варламова Стефанида
Рождение ребёнка
1870
Сын: Трофимов Алексей
Мать ребёнка: Варламова Стефанида
Смерть
Неизвестно